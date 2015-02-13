Центробанк Росії готується до можливого відключення SWIFT

Банк Росії підключив 91 банк до внутрішньоросійської системи міжбанківських переказів, повідомив РІА Новини один із учасників зустрічі керівництва ЦБ РФ з банкірами.

Восени минулого року почали активно звучати погрози відключення російських банків від системи міжбанківських переказів SWIFT, через яку проходять платіжні доручення більш ніж на 6 трильйонів доларів, і в якій бере участь більше 10 тисяч фінансових організацій у 210 країнах.

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Своєю чергою ЦБ заявив, що з грудня запустив вітчизняний аналог SWIFT. Банк Росії тоді зазначив, що нова послуга дозволить кредитним організаціям передавати повідомлення у форматах SWIFT через Банк Росії у всіх регіонах і без обмежень.

Як повідомив співрозмовник агентства з посиланням на заступника голови ЦБ Ольгу Скоробогатову, 91 вітчизняний банк вже уклав договори з ЦБ на підключення цієї опції. Таким чином, ці банки можуть використовувати російський аналог SWIFT в міру необхідності.

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Перший заступник голови ЦБ РФ Ксенія Юдаєва у вівторок заявила, що вважає малоймовірною можливість відключення російських банків від SWIFT, закликалавши не драматизувати ситуацію.