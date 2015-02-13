Центробанк Росії готується до можливого відключення SWIFT
ЦБ РФ підключив 91 банк до російського аналогу SWIFT
Банк Росії підключив 91 банк до внутрішньоросійської системи міжбанківських переказів, повідомив РІА Новини один із учасників зустрічі керівництва ЦБ РФ з банкірами.
Восени минулого року почали активно звучати погрози відключення російських банків від системи міжбанківських переказів SWIFT, через яку проходять платіжні доручення більш ніж на 6 трильйонів доларів, і в якій бере участь більше 10 тисяч фінансових організацій у 210 країнах.
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Своєю чергою ЦБ заявив, що з грудня запустив вітчизняний аналог SWIFT. Банк Росії тоді зазначив, що нова послуга дозволить кредитним організаціям передавати повідомлення у форматах SWIFT через Банк Росії у всіх регіонах і без обмежень.
Як повідомив співрозмовник агентства з посиланням на заступника голови ЦБ Ольгу Скоробогатову, 91 вітчизняний банк вже уклав договори з ЦБ на підключення цієї опції. Таким чином, ці банки можуть використовувати російський аналог SWIFT в міру необхідності.
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Перший заступник голови ЦБ РФ Ксенія Юдаєва у вівторок заявила, що вважає малоймовірною можливість відключення російських банків від SWIFT, закликалавши не драматизувати ситуацію.