Уряд завтра розгляне проект змін до держбюджету

Кабінет міністрів України розгляне проект змін до державного бюджету на 2015 рік на завтрашньому засіданні і подасть законопроект на розгляд до Верховної Ради до 15 лютого.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший заступник міністра фінансів України Ігор Уманський в ході Години запитань до уряду в парламенті.

Заступник міністра нагадав, що згідно з рішенням парламенту, уряд повинен подати законопроект про зміни до держбюджету на 2015 рік до 15 лютого. За словами Уманського, наразі розпорядники бюджетних коштів готують свої пропозиції і повинні подати їх у Міністерство фінансів сьогодні до кінця дня.

«На завтра попередньо планується засідання уряду, на якому будуть розглянуті як макроекономічні показники з урахуванням поточних тенденцій, які ми вже маємо в січні, так і за результатами переговорного процесу з місією Міжнародного валютного фонду і тих рішень, які ухвалювала Верховна Рада наприкінці грудня минулого року. Уряд затвердить проект закону про держбюджет і внесе до Верховної Ради до 15 лютого», - сказав Уманський.

Заступник міністра також зазначив, що озвучені вчора показники домовленостей з МВФ, включаючи обсяг фінансової підтримки, юридично не зафіксовані, тому говорити про них поки що рано.

«Свою роботу в Києві місія завершила, але продовжується співпраця на технічному рівні з узгодження тексту й остаточної редакції листа про наміри, який підпише Україна. Ми готуємося, що найближчим часом ця технічна робота буде завершена і ми зможемо винести питання про надання програми розширеного фінансування України на раду директорів Міжнародного валютного фонду», - додав він.

За словами Уманського, остаточні параметри програми з МВФ, включаючи загальний обсяг фінансування, його розмір у поточному році і перший транш будуть відомі після ради директорів фонду.

Як повідомляв УНІАН, 12 лютого Кабінет міністрів затвердив меморандум про співпрацю з ключовим кредитором - Міжнародним валютним фондом терміном на 4 роки і з використанням механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility) з обсягом фінансування 17,5 млрд дол.

Нова програма замінить діючу програму «стенд-бай», остаточне рішення Ради директорів МВФ за новою програмою очікується упродовж чотирьох наступних тижнів.

За інформацією Міністерства фінансів, дефіцит сектору держуправління після перегляду держбюджету за підсумками переговорів з МВФ становитиме не більш як 4,6% ВВП. Показник дефіциту зумовлений переглядом субсидій для бідних верств населення в період підвищення тарифів на газ для населення.

Водночас уряд продовжить скорочення держвидатків і зниження спеціальних пенсій. Уряд не планує підвищувати пенсійний вік, але анонсує ряд змін щодо деяких категорій спеціальних пенсій.

Держбюджет України на 2015 рік розраховано з прогнозу падіння економіки в 4,3% при інфляції 13%. Доходи бюджету встановлено в розмірі 475,240 млрд грн, витрати – 527,194 млрд грн з граничним обсягом дефіциту держбюджету в 63,670 млрд грн.