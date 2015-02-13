Уряд завтра розгляне проект змін до держбюджету
Кабмін подасть законопроект на розгляд до Верховної Ради до 15 лютого
Кабінет міністрів України розгляне проект змін до державного бюджету на 2015 рік на завтрашньому засіданні і подасть законопроект на розгляд до Верховної Ради до 15 лютого.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший заступник міністра фінансів України Ігор Уманський в ході Години запитань до уряду в парламенті.
Заступник міністра нагадав, що згідно з рішенням парламенту, уряд повинен подати законопроект про зміни до держбюджету на 2015 рік до 15 лютого. За словами Уманського, наразі розпорядники бюджетних коштів готують свої пропозиції і повинні подати їх у Міністерство фінансів сьогодні до кінця дня.
«На завтра попередньо планується засідання уряду, на якому будуть розглянуті як макроекономічні показники з урахуванням поточних тенденцій, які ми вже маємо в січні, так і за результатами переговорного процесу з місією Міжнародного валютного фонду і тих рішень, які ухвалювала Верховна Рада наприкінці грудня минулого року. Уряд затвердить проект закону про держбюджет і внесе до Верховної Ради до 15 лютого», - сказав Уманський.
Заступник міністра також зазначив, що озвучені вчора показники домовленостей з МВФ, включаючи обсяг фінансової підтримки, юридично не зафіксовані, тому говорити про них поки що рано.
«Свою роботу в Києві місія завершила, але продовжується співпраця на технічному рівні з узгодження тексту й остаточної редакції листа про наміри, який підпише Україна. Ми готуємося, що найближчим часом ця технічна робота буде завершена і ми зможемо винести питання про надання програми розширеного фінансування України на раду директорів Міжнародного валютного фонду», - додав він.
За словами Уманського, остаточні параметри програми з МВФ, включаючи загальний обсяг фінансування, його розмір у поточному році і перший транш будуть відомі після ради директорів фонду.
Як повідомляв УНІАН, 12 лютого Кабінет міністрів затвердив меморандум про співпрацю з ключовим кредитором - Міжнародним валютним фондом терміном на 4 роки і з використанням механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility) з обсягом фінансування 17,5 млрд дол.
Нова програма замінить діючу програму «стенд-бай», остаточне рішення Ради директорів МВФ за новою програмою очікується упродовж чотирьох наступних тижнів.
За інформацією Міністерства фінансів, дефіцит сектору держуправління після перегляду держбюджету за підсумками переговорів з МВФ становитиме не більш як 4,6% ВВП. Показник дефіциту зумовлений переглядом субсидій для бідних верств населення в період підвищення тарифів на газ для населення.
Водночас уряд продовжить скорочення держвидатків і зниження спеціальних пенсій. Уряд не планує підвищувати пенсійний вік, але анонсує ряд змін щодо деяких категорій спеціальних пенсій.
Держбюджет України на 2015 рік розраховано з прогнозу падіння економіки в 4,3% при інфляції 13%. Доходи бюджету встановлено в розмірі 475,240 млрд грн, витрати – 527,194 млрд грн з граничним обсягом дефіциту держбюджету в 63,670 млрд грн.