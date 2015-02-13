В Україні черговий банк визнали неплатоспроможним

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб увів тимчасову адміністрацію в «Енергобанк», що входить до групи невеликих банків, на підставі рішення Національного банку України про визнання банку неплатоспроможним, повідомила прес-служба Фонду.

За інформацією Фонду, тимчасову адміністрацію введено терміном на 3 місяці, до 12 травня, тимчасовим адміністратором банку призначено Олександра Ільчука.

«Енергобанк» став п'ятим банком, в якому з початку цього року введено тимчасову адміністрацію, а протягом минулого року тимчасову адміністрацію було введено у 33 українських банках.

Фонд також повідомляє, що про час і порядок виплат вкладникам банку буде повідомлено додатково.

Як повідомляв УНІАН, 13 січня 2015 року консорціум інвесторів, представлених компанією ES2 Holding, підписав документи про придбання прав власності на акції ПАТ «Енергобанк», які належать компанії «Ройланс сервісез лімітед» (Кіпр) із загальною часткою у статутному капіталі 99,7%, у бенефіціарного власника Анатолія Данилицького. Проте, наприкінці січня інвестори ухвалили рішення припинити процес придбання прав власності на акції банку, оскільки під час роботи інвесторів у банку протягом останніх кількох тижнів постійно виникали несподівані запитання, на які вони не могли одержати своєчасну або задовільну відповідь від керівництва банку. Крім того, одночасно виникли й інші питання, які строго обмежували спектр діяльності у найближчому майбутньому.

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Довідка УНІАН. «Енергобанк» створено у 1991 році, він входить до групи невеликих банків. Основним акціонером банку з пакетом у 99,7% акцій є компанія Roylance Services Limited LLC (Кіпр).