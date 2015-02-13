Євро на міжбанку подорожчав до 30,5 грн
12:02, 13 лютого 2015Фінанси
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Долар на міжбанку встановився на рівні 26,15/26,70 грн
REUTERS
У п'ятницю, 13 лютого, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку встановилися на рівні 26,15/26,70 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.
За словами співрозмовника агентства, торги проходять спокійно, імпортери та експортери не поспішають укладати угоди.
Котирування гривні щодо євро на рівні 28,89/30,51 грн/євро, щодо російського рубля - 0,4020/0,4110 грн/рубль.
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За даними Національного банку України, середньозважений курс гривні станом на 11:30 становив 25,9735 грн/дол., до цього часу було укладено 13 угод, обсяг торгів склав 13,27 млн дол.
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