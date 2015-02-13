Яресько: наступного року ми зможемо побачити зростання економіки

Виконання програми реформ, узгоджених у тому числі й з ключовим кредитором України Міжнародним валютним фондом, дозволить Україні продемонструвати економічне зростання вже в 2016 році, повідомила в ефірі телеканалу CNN міністр фінансів України Наталія Яресько.

«Думаю, що цього року ми зможемо стабілізувати систему – банківську систему, в першу чергу, й ми побачимо покращення. А наступного року ми зможемо побачити зростання економіки», - сказала міністр.

Раніше прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк зазначав, що зростання економіки України можливе вже в 2016 році в разі реалізації реформ і зупинки російської агресії в Донецькій та Луганській областях.

За прогнозами міжнародних фінансових організацій, падіння економіки України має уповільнитися в 2015 році. Причому, згідно з прогнозами МВФ зростання економіки країни в 2015 році становитиме 1%.

Урядові прогнози розвитку економіки передбачають падіння економіки в 2015 році до «мінус» 4,5% і невелике зростання в 2016 році.

Офіційної оцінки падіння ВВП України в 2014 році за версією Державної служби статистики поки не оприлюднили, водночас, за оцінками МВФ, падіння становило 7-7,5%.

11 лютого уряд і МВФ узгодили нову програму кредитування економіки строком на 4 роки й орієнтовним обсягом фінансування 17,5 млрд дол. Остаточне рішення про підписання такої програми прийме Рада директорів МВФ.