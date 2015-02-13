Перший транш від МВФ становитиме $4,8 млрд - ЗМІ

Перший транш кредиту Міжнародного валютного фонду за новою програмою EFF може становити мінімум $4,8 млрд.

Про це А' повідомило джерело, знайоме з підсумками переговорів місії МВФ та уряду України.

«На сьогоднішній день попередньо узгоджений перший транш у розмірі $4,8 млрд, однак Україна сподівається, що його вдасться збільшити до $8 млрд»,- зазначило джерело.

Як повідомляв УНІАН, 12 лютого уряд України і ключовий кредитор країни - Міжнародний валютний фонд узгодили меморандум нової програми співпраці - терміном на 4 роки з обсягом фінансування в 17,5 млрд дол.

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Голова МВФ Крістін Лагард заявила, що цей крок стане доленосним в економічному розвитку України, він вимагатиме жорстких реформ, але відкриє доступ до нових джерел фінансування, обсяг яких в найближчі 4 роки може становити до 40 млрд дол.