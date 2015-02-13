Офіційний курс гривні впав майже до 26 за долар

Національний банк України сьогодні, 13 лютого, з 14:00 установив офіційний курс гривні до долара на рівні 25,9185 грн/дол., що на 36 копійок нижче за історичний мінімум на рівні 25,5581 грн/дол., встановлений 11 лютого, повідомляється на сайті регулятора.

Таким чином, з початку цього року гривня за офіційним курсом подешевшала до долара в 1,6 разу, або на 10,15 грн.

Середньозважений курс гривні на міжбанківському валютному ринку станом на 13:30 становив 25,9334 грн/дол., котирування на міжбанківському валютному ринку становлять 25,55/26,05 грн/дол.

Як повідомляв УНІАН, у 2014 році НБУ перейшов до гнучкого курсоутворення на валютному ринку, і в результаті гривня протягом року знецінилася до долара США за офіційним курсом у 2 рази.

Читайте такожЄвро на міжбанку подорожчав до 30,5 грнНаприкінці минулого року регулятор ввів практику щоденних індикативних аукціонів для пошуку рівноважного курсу, проте з 5 лютого цього року припинив проведення аукціонів через втрату ними ефективності і активізацію чорного ринку.

Після скасування аукціонів гривня за офіційним курсом подешевшала до долара більш ніж в 1,5 разу за кілька днів.

Вчора, 12 лютого, Кабінет міністрів затвердив меморандум про співпрацю з ключовим кредитором – Міжнародним валютним фондом терміном на 4 роки і з використанням механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility) з обсягом фінансування 17,5 млрд дол. Нова програма замінить діючу програму «стенд-бай», остаточне рішення Ради директорів МВФ за новою програмою очікується протягом чотирьох наступних тижнів.

За оцінками експертів, для стабілізації курсу гривні крім відновлення фінансування МВФ і інших донорів, необхідне зниження напруженості на сході України.