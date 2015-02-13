Україна без підтримки МВФ не отримає жодного кредиту - заступник міністра фінансів

Міжнародний валютний фонд є кредитором останньої інстанції, і без його підтримки Україна з урахуванням стану, в якому вона сьогодні опинилася, не здатна отримати доступу до жодного ринку фінансових ресурсів.

Про це заявив перший заступник міністра фінансів України Ігор Уманський у ході Години запитань до уряду в парламенті, передає кореспондент УНІАН.

Уманський наголосив, що без кардинальних змін у соціальній, податковій, бюджетній і регуляторній політиці Україна не зможе вийти з кризи, як фінансової, так і політичної.

«Міжнародний валютний фонд є кредитором останньої інстанції. Україна з урахуванням того стану, в якому вона сьогодні опинилася, не здатна більше без підтримки Міжнародного валютного фонду отримати доступу до жодного ринку фінансових ресурсів, тому ми разом змушені проводити зміни і реформи, в тому числі за допомогою Міжнародного валютного фонду», - сказав він.

Заступник міністра нагадав, що наразі триває узгодження остаточного тексту листа про наміри для Міжнародного валютного фонду, і після завершення переговорів з фондом президент, прем'єр-міністр і Верховна Рада зможуть озвучити свою позицію та умови фонду.

«Продовжувати розвивати спіраль боргової залежності Україна далі не може. Якщо ми не будемо змінювати політику і підходити до формування держбюджету таким чином, як це відбувалося останні 23 роки, як наслідок будемо мати ситуацію, в якій доведеться не тільки затягнути паски, а й визначатися щодо можливості в принципі існувати як незалежна держава», - додав він.

Уманський наголосив, що Україна багато років жила ілюзіями, що завтра ніколи не настане, і нераціонально використовувала свої можливості і доступні кошти. «Як наслідок, державний борг тільки за останні п'ять років збільшився удвічі, а найбільша стаття у державному бюджеті на сьогодні - це обслуговування держборгу», - наголосив він.

Читайте такожПерший транш від МВФ становитиме $4,8 млрд - ЗМІЯк повідомляв УНІАН, 12 лютого Кабінет міністрів затвердив меморандум про співпрацю з ключовим кредитором - Міжнародним валютним фондом терміном на 4 роки і з використанням механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility) з обсягом фінансування 17,5 млрд дол.

Нова програма замінить діючу програму «стенд-бай», остаточне рішення Ради директорів МВФ за новою програмою очікується упродовж чотирьох наступних тижнів.

Програма передбачає зміни у фіскальній політиці для стабілізації системи держфінансів, соціальну підтримку населення в період підвищення тарифів на газ та опалення, досягнення бездефіцитного стану НАК «Нафтогаз України» до 2017 року за допомогою комплексу заходів, включаючи поступове підвищення тарифів на газ, та інші заходи для стабілізації макроекономічної ситуації в країні та підвищення інвестиційної привабливості.

Наразі Україна і МВФ реалізують дворічну програму stand-by обсягом 17 млрд дол., підписану у квітні 2014 року. Загалом у 2014 році Україна отримала від МВФ два кредитні транші обсягом 4,6 млрд дол.

В цілому, торік Україна з різних джерел отримала 9 млрд дол., виплативши при цьому 14 млрд дол. боргових зобов'язань.

У 2015 році обсяг боргових платежів становитиме близько 11 млрд дол.