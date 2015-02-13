ВВП єврозони зріс вище прогнозів

Економіка 18 країн єврозони, за першою оцінкою, показала зростання в четвертому кварталі 2014 року на 0,9% в річному обчисленні, і на 0,3% в квартальному, повідомляється в прес-релізі європейського статистичного агентства Євростат, передає Прайм.

Аналітики очікували, що ВВП регіону зросте на 0,8% в річному вираженні і на 0,2% в квартальному.

Сукупний ВВП Євросоюзу за звітний період збільшився порівняно з попереднім кварталом на 0,4%, і на 1,3% - в річному вираженні.

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Найбільше зростання в квартальному обчисленні продемонстрували економіки Угорщини (+0,9%), Німеччини та Іспанії (+0,7 в обох країнах). Найбільше падіння зафіксовано на Кіпрі (-0,7%), Фінляндії (-0,3%) і Греції (-0,2%).