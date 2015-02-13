Дерегуляція бізнесу може заощадити 60 млрд гривень до 2020 року

Економічний ефект закону про дерегуляцію бізнесу, який Верховна Рада ухвалила 12 лютого, може досягти 40 - 60 млрд грн до 2020 року, повідомляє прес-служба Мінекономрозвитку.

Згідно з повідомленням, закон передбачає можливість реєстрації бізнесу упродовж двох днів, а також ліквідовує дозвільні центри і передає їх функції Центрам адміністративних послуг.

За оцінками міністерства, такі заходи дозволять бізнесу заощадити близько 100 млн грн на оформленні документів і 150 – 250 млн грн - на неофіційних платежах.

Крім того, законом врегульована оренда землі в сільськогосподарській сфері, оскільки згідно з новими нормами орендар не ризикує втратити землю в примусовому порядку.

Читайте такожАвстрійці хочуть вкласти 400 млн євро в малий і середній агробізнес в УкраїніУ рамках курсу на дерегуляцію законом також визначена заборона на вилучення правоохоронними органами серверного устаткування IT-компаній, якщо воно не має ознак злочину.

У Мінекономрозвитку зазначили, що закон додатково скасовує 16 свідоцтв, сертифікатів, висновків та інших засобів держрегулювання.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада ухвалила запропонований урядом закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України про спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляцію).

За законопроект (№1580) у другому читанні проголосували 260 народних депутатів із 354, зареєстрованих у сесійному залі (за необхідних 226).

Як зазначив голова Комітету ВР з питань промислової політики і підприємництва Віктор Галасюк, цей законопроект "значно спрощує регуляторний тиск на бізнес, передбачає спрощення за низкою напрямів, зокрема по сільському господарству".