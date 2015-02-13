Гривня на закриття міжбанку зросла до 26,25 за долар і 29,91 за євро

У п'ятницю, 13 лютого, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на час закриття торгів досягли рівня 25,80/26,25 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

За словами співбесідника агентства, операції проходять у невеликих обсягах.

Котирування гривні до євро перебувають на рівні 29,40/29,91 грн/євро, до російського рубля – 0,4060/0,4140 грн/рубль.

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