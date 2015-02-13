Українські банки отримали ще 1,5 млрд гривень рефінансування

Національний банк України 12 лютого надав банкам рефінансування на 1,436 млрд грн, продав депозитні сертифікати на 10,644 млрд грн, повідомляється на сайті регулятора.

Згідно з повідомленням, Нацбанк надав рефінансування 7 банкам на 1,436 млрд грн під 23% річних на 1 день.

Регулятор також продав депозитні сертифікати на 9,849 млрд грн 25 банкам на один день під 14% річних, на 560 млн грн 3 банкам на 7 днів під 17% річних, на 235 млн грн 2 банкам на 14 днів під 17% річних.

Читайте такожНацбанк оприлюднив список банків, яким видав кредити рефінансуванняОбсяг міжбанківського кредитного ринку становив 7,640 млрд грн, середньозважена процентна ставка становила 20,4%, зокрема за кредитами овернайт - 19,1% річних.

Як повідомляв УНІАН, 11 лютого надав банкам рефінансування на 2,408 млрд грн, продав депозитні сертифікати на 14,219 млрд грн. Обсяг міжбанківського кредитного ринку становив 7,546 млрд грн, середньозважена процентна ставка становила 19,9%, зокрема за кредитами овернайт - 17,7% річних.