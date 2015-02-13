Печерський суд відмовив ГПУ в арешті рахунків екс-голови податкової Клименка і його брата

Печерський райсуд Києва двічі відхилив клопотання Генпрокуратури про дозвіл на доступ до банківських документів компаній екс-міністра доходів і зборів Олександра Клименка і його брата Антона та арешт рахунків цих компаній.

Про це сказано у відповіді ГПУ на запит депутата від Блоку Петра Порошенка Сергія Лещенка, пише Українська правда.

Згідно з документом, рахунки братів Клименків були виявлені у Ліхтенштейні.

"Печерський районний суд міста Києва відмовив у задоволенні клопотань у зв'язку з недостатністю даних щодо злочинного походження грошових коштів на рахунках цих компаній", – йдеться у відповіді.

У зв'язку з цим Генпрокуратура 29 січня для підтвердження належності заблокованих коштів Олександру Клименку звернулася напряму до компетентних органів Ліхтенштейну з проханням допомогти встановити засновників та працівників компаній братів Клименків, а також одержати інформацію про кримінальні провадження щодо них та підстави арешту коштів.

Читайте такожСуд дозволив заарештувати екс-міністра Клименка"Надати копію запиту про міжнародно-правову допомогу неможливо, оскільки це призведе до розголошення даних досудового розслідування", – додали слідчі.

Як відомо, наразі екс-міністр, як і більшість представників колишнього вищого керівництва України, перебуває у Росії.