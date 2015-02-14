Fitch знизило довгостроковий рейтинг України у валюті

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings знизило довгостроковий рейтинг України в іноземній валюті до рівня «СС» з «ССС», водночас підтвердивши рейтинг у національній валюті на рівні «ССС».

Про це йдеться в повідомленні агентства, текст якого має у своєму розпорядженні УНІАН.

Державні рейтинги, згідно з повідомленням, також присвоєно євробондам України.

Зниження довгострокового рейтингу, як відзначається, зумовлене все ще вірогідністю дефолту і низьким рівнем державних резервів.

«Оголошена 12 лютого готовність МВФ укласти з Україною нову програму співпраці, безперечно, допоможе подолати фінансові розриви, але вірогідність переговорів про реструктуризацію боргів із зовнішніми кредиторами зберігається, - йдеться в повідомленні. – Кредитоспроможність держави стала суттєво гіршою. Консолідований фіскальний борг виріс за рахунок боргів НАК «Нафтогаз України» до 13% ВВП. Таким чином, за нашими оцінками, державний борг країни в 2014 році становив 72% ВВП».

Читайте такожFitch підтвердило рейтинги «Нафтогазу» на рівні «CCC»Крім того, Fitch спрогнозував падіння економіки України в 2015 році до 5%, що є одним з найгірших прогнозів розвитку економічної ситуації в нашій країні, й оцінив показник дефіциту бюджету 2014 року на рівні 13% через дефіцит НАК «Нафтогаз України».

Як повідомляв УНІАН, 26 серпня агентство Fitch підтвердило довгостроковий кредитний рейтинг України в іноземній валюті на рівні «ССС» і знизило кредитний рейтинг країни в національній валюті до «ССС» з «В-». Агентство також спрогнозувало падіння економіки України за підсумками 2014 року щонайменше на 6,5% і нульове зростання в 2015 і 2016 роках на тлі нестабільної ситуації на сході країни, а також падіння експорту до Росії і високої вірогідності браку енергоресурсів у зимовий період.

При цьому зростання дефіциту бюджету мало скласти, за оцінками Fitch, не менш як 10% ВВП в 2014 році і 6% ВВП в 2015 році.