У Яценюка оцінюють середньорічний валютний курс уже в 21 гривню за долар

Уряд прогнозує середньорічний курс гривні у 2015 році на рівні 21 грн за долар.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні в ході засідання уряду прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк.

«Зараз в розрахунках загальний курс на ринку близько 25 (грн за долар - УНІАН), ми не отримали прогнозного курсу від Нацбанку, але по узгодженню за нашими міжнародними кредиторами на даному етапі ми оцінюємо, що середньорічний курс буде 21 (грн за долар – УНІАН)», - сказав голова уряду.

Читайте такожГолова Нацбанку допускає повернення адміністративних важелів впливу на валютний ринокВін також додав, що уряд з оптимізмом дивиться на курс. «Я сподіваюсь, що Національний банк України зробить все, що в його силах, і все, що передбачено в Конституції та в законі України про Національний банк, щодо стабілізації курсу гривні і стабілізації банківського сектору, - сказав Яценюк. – Програма з МВФ є одним з основних елементів допомоги НБУ по стабілізації курсу, так як це відповідальність Нацбанку».