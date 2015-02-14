Макропоказники України змінять з урахуванням російської агресії
Ключові виклики - це російська військова агресія й ескалація конфлікту на сході, заявив Яценюк.
Кабінет міністрів України готує зміни макропоказників розвитку економіки у 2015 році з огляду на агресію Росії, яка не зникає навіть за наявності досягнутих 12 лютого домовленостей у Мінську.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив в ході засідання уряду прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк
«Ключові виклики (для України - УНІАН) – це російська військова агресія та ескалація конфлікту на сході», - заявив Яценюк.
Читайте такожУ Яценюка оцінюють середньорічний валютний курс уже в 21 гривню за долар«У нас змінилися макроекономічні параметри через продовження російської агресії, і ми повинні їх відкорегувати. Це макроекономічні параметри валюто-обмінного курсу та інфляції», - сказав голова уряду.