Макропоказники України змінять з урахуванням російської агресії

Кабінет міністрів України готує зміни макропоказників розвитку економіки у 2015 році з огляду на агресію Росії, яка не зникає навіть за наявності досягнутих 12 лютого домовленостей у Мінську.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив в ході засідання уряду прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк

«Ключові виклики (для України - УНІАН) – це російська військова агресія та ескалація конфлікту на сході», - заявив Яценюк.

Читайте такожУ Яценюка оцінюють середньорічний валютний курс уже в 21 гривню за долар«У нас змінилися макроекономічні параметри через продовження російської агресії, і ми повинні їх відкорегувати. Це макроекономічні параметри валюто-обмінного курсу та інфляції», - сказав голова уряду.