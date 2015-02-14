Кабмін удвічі підвищив прогноз інфляції на 2015 рік - до 26%
12:53, 14 лютого 2015Фінанси
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Інфляція об'єктивно пов'язана з курсом, з адміністративним зростанням цін, зазначив Яценюк.
Уряд змінив макропоказники України / Фото УНІАН
Уряд прогнозує рівень інфляції у 2015 році на рівні 26%.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив в ході засідання уряду прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк.
«Щодо інфляції... Інфляція об’єктивно пов’язана з курсом, з адміністративним ростом цін. Ми оцінюємо інфляцію поточного року на рівні 26%», - сказав Яценюк.
Читайте такожМакропоказники України змінять з урахуванням російської агресіїЯк повідомляв УНІАН, наприкінці грудня 2014 року Верховна Рада України затвердила розроблений урядом бюджет України на 2015 рік. Його розрахунок базувався на прогнозі падіння економіки в 4,3% при інфляції 13%.
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