Кабмін удвічі підвищив прогноз інфляції на 2015 рік - до 26%

Уряд прогнозує рівень інфляції у 2015 році на рівні 26%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив в ході засідання уряду прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк.

«Щодо інфляції... Інфляція об’єктивно пов’язана з курсом, з адміністративним ростом цін. Ми оцінюємо інфляцію поточного року на рівні 26%», - сказав Яценюк.

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