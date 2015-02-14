Кабмін схвалив узгоджені з МВФ зміни до бюджету

Кабінет міністрів України на своєму засіданні схвалив зміни до державного бюджету на 2015 рік, узгоджені з ключовим кредитором країни - Міжнародним валютним фондом, та представлені в ході засідання уряду прем’єр-міністром Арсенієм Яценюком.

Про це повідомили УНІАН в прес-службі Кабміну.

«Уряд схвалив зміни», - повідомили в прес-службі, наголосивши, що зміни оформлені у вигляді законопроекту, який має розглядати Верховна Рада.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на засіданні уряду Яценюк заявив, що Кабмін має намір вже в понеділок, 16 лютого, зареєструвати в парламенті зміни в бюджет-2015 для затвердження Верховною Радою. За словами прем’єра, підготовлені зміни базуються на результатах переговорів уряду з МВФ.

Читайте такожКабмін удвічі підвищив прогноз інфляції на 2015 рік - до 26%12 лютого Кабінет міністрів затвердив меморандум про співпрацю з ключовим кредитором - Міжнародним валютним фондом терміном на 4 роки і з використанням механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility) з обсягом фінансування 17,5 млрд дол.

Довідка УНІАН. Верховна Рада України вночі 29 грудня ухвалила державний бюджет на 2015 рік з доходами в розмірі 475,240 млрд грн, видатками - 527,194 млрд грн.