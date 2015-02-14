Fitch погіршило прогноз падіння економіки України у 2015 році до 5%

Міжнародне агентство Fitch Ratings прогнозує падіння економіки України на 5%, що є одним з найгірших прогнозів розвитку економічної ситуації в нашій країні.

Як відзначається в повідомленні агентства, текст якого має у своєму розпорядженні УНІАН, Fitch також погіршив оцінку падіння ВВП України в 2014 році – до 7,5% з раніше прогнозованого показника в 6,5%.

«Ескалація конфлікту на сході – в Донецькій і Луганській областях – суттєво позначилась на економіці. Ми вважаємо, що падіння економіки в 2014 році становило 7,5%, і ця тенденція триватиме. У 2015 році падіння становитиме 5%, що значно гірше за наші оцінки, видані в серпні 2014 року», - йдеться в повідомленні.

Читайте такожFitch знизило довгостроковий рейтинг України у валютіРаніше прогноз падіння економіки України в 2015 році висловили Світовий банк, ЄБРР і МВФ. Зокрема, за прогнозом Світового банку падіння економіки України становитиме 2,3%, за оцінками ЄБРР – на 5%, разом з тим МВФ прогнозує зростання за підсумками 2015 року на 1%.

Урядовий прогноз, закладений в основу держбюджету на 2015 рік, передбачає падіння економіки на 4,3%. Інфляція, за новими оцінками уряду, становитиме 26%.