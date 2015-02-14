Кабмін збільшив доходи бюджету-2015 на 22 млрд гривень

Уряд у рамках підготовки змін до державного бюджету на 2015 передбачив збільшення доходної частини бюджету на 22 млрд грн здебільшого за рахунок очікування зростання платежів з податку на додану вартість.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив у ході засідання уряду прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк.

«Ми збільшуємо доходи бюджету на 22 млрд грн., - сказав Яценюк. – В першу чергу це надходження від податку на додану вартість».

Разом з тим, за словами Яценюка, Національний банк перерахує в бюджет на 5 млрд грн менше, ніж планувалося на 2015 рік. Окрім того, сказав він, зміниться обсяг асигнувань на обслуговування держборгу.

Читайте такожУ Яценюка оцінюють середньорічний валютний курс уже в 21 гривню за долар«Нам по витратах - треба буде збільшити об’єктивно витрати, у заявку із зміною показника курсу національної грошової одиниці, - на обслуговування державного боргу. Курс зріс, і об’єктивно державний борг, якій в іноземній валюті, також змінюється», - сказав Яценюк.

Як повідомляв УНІАН, Кабмін підготував зміни в бюджет-2015, які має намір вже в понеділок, 16 лютого, зареєструвати в парламенті для затвердження Верховною Радою. За словами Яценюка, підготовлені зміни базуються на результатах переговорів уряду з МВФ.

Довідка УНІАН. Верховна Рада України вночі 29 грудня ухвалила державний бюджет на 2015 рік з доходами в розмірі 475,240 млрд грн, видатками - 527,194 млрд грн.