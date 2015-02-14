Рада має розглянути зміни до бюджету не пізніше 25 лютого

Законопроект про зміни до державного бюджету на 2015 рік, узгоджені з ключовим кредитором – Міжнародним валютним фондом - уряд подасть на реєстрацію в парламент 16 лютого, а розглядати його необхідно на позачерговому засіданні Верховної Ради орієнтовно 25 лютого.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні в ході засідання уряду прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк. (УНІАН: згідно з календарним планом роботи ВР, наступний пленарний тиждень у народних депутатів 3-6 березня).

«В понеділок вранці (16 лютого - УНІАН) законопроект буде зареєстрований в стінах парламенту, - сказав Яценюк. - Також до даного закону буде додане законодавство, яке передбачає формування дохідної та видаткової частин державного бюджету. Це будуть зміни до низки законів: і до Податкового кодексу, і до законодавства про пенсійне забезпечення. Тому в понеділок ми просимо, щоб парламент взявся до активної роботи для того, щоб до кінця поточного місяця ми прийняли відповідне законодавство».

Читайте такожКабмін збільшив доходи бюджету-2015 на 22 млрд гривеньЯценюк відзначив, що планує проводити зустрічі з членами коаліції, головою парламенту. «Не виключаю, що нам треба буде зібрати позачергове засідання Верховної Ради і на ньому орієнтовно, якщо ми домовимося - це десь числа 25-го (лютого - УНІАН), прийняти весь пакет законів, який буде опрацьований депутатами, тому що є десять днів на опрацювання всіх законопроектів, і який в оперативному режимі дасть можливість Раді директорів МВФ уже формально затвердити рішення про нову чотирирічну програму співпраці між Україною та МВФ», - сказав глава уряду, додавши, що рішення Ради директорів МВФ розкриє можливості для всіх інших партнерів України далі продовжувати допомогу нашій країні.

«Я впевнений, що якщо той план реформ, який у нас передбачений проектом Меморандуму і визначений урядом і президентом, буде реалізований, і якщо Мінська угода буде виконана, то 2016 рік дійсно стане роком і стабілізації, і перших паростків економічного зростання, - додав Яценюк. - Наше завдання – нікому не опускати руки, а навпаки, в цих складних умовах з силами зібратися. В цих складних умовах робити більше навіть, ніж ти можеш. І це є формула успіху».

Як повідомляв УНІАН, уряд і МВФ 11 лютого узгодили нову програму кредитування економіки України строком на 4 роки й орієнтовним обсягом фінансування 17,5 млрд дол. Остаточне рішення про підписання такої програми прийме Рада директорів МВФ.