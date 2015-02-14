Нова програма з МВФ має стабілізувати банківський сектор та валютний курс - Яценюк

Нова програма з Міжнародним валютним фондом розрахована на виконання Україною своїх зовнішніх фінансових зобов'язань та поповнення золотовалютних резервів, направлена на стабілізацію банківської сектору та валютного курсу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк сьогодні на засіданні уряду.

"Програма (МВФ - УНІАН) націлена на дві речі: перше - це виконання наших зовнішніх зобов'язань, і друге - це накопичення золотовалютних резервів в Національному банку для того, щоб стабілізувати банківський сектор і стабілізувати валютний курс", - сказав Яценюк.

За словами прем'єра, узгоджена програма МВФ дає змогу Україні фінансувати воєнні витрати і при цьому продовжувати виконувати весь обсяг боргових зобов'язань перед кредиторами.

Читайте такожУ Яценюка оцінюють середньорічний валютний курс уже в 21 гривню за долар"За рахунок того, що нам дають можливість виконувати зовнішні зобов'язання, ми маємо додатковий ресурс щоб утримувати власну армію, власне військо", - відзначив глава уряду.

Як повідомляв УНІАН, уряд і МВФ 11 лютого узгодили нову програму кредитування економіки України строком на 4 роки й орієнтовним обсягом фінансування 17,5 млрд дол. Остаточне рішення про підписання такої програми прийме Рада директорів МВФ.