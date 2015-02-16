Кошти МВФ дозволять Україні уникнути дефолту - Яценюк

Кошти ключового кредитора України - Міжнародного валютного фонду - та інших кредиторів дозволили Україні уникнути дефолту та спокійно розрахуватися з борговими зобов’язаннями попередніх урядів.

Про це заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк в ефірі телеканалу «1+1» в неділю.

«Аби нам вижити і далі розвиватися, нам треба було допомогти. В чому? Якщо нам не дадуть допомогу, аби погасити зобов’язання, які не ми брали, то країна тоді потрапляє в дуже погану економічну ситуацію, яку часто називають дефолтом, - сказав Яценюк. - Нам дали допомогу, аби ми не з кишень українців витягували останні копійки на погашення боргів, а щоб дешевими і довгими грошима МВФ ми розрахувалися з кредиторами».

Яценюк нагадав, що загальний обсяг коштів, доступних для України – 25 млрд, з яких 17,5 млрд долл – це кошти Міжнародного валютного фонду.

«Частина цих коштів підуть в золотовалютні резерви НБУ. А це те, що вартує в світі і стабілізує курс національної валюти», - додав голова уряду.

Читайте такожКабмін схвалив узгоджені з МВФ зміни до бюджетуЯк повідомляв УНІАН, уряд україни і МВФ 11 лютого погодили нову програму кредитування економіки України тарміном на 4 роки й орієнтовним обсягом фінансування 17,5 млрд дол. Остаточне рішення про підписання такої програми ухвалить Рада директорів МВФ.

14 лютого міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings знизило довгостроковий рейтинг України в іноземній валюті до рівня «СС» із «ССС», одночасно підтвердивши рейтинг в національній валюті на рівні «ССС».