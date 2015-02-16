Вкладникам неплатоспроможного банку «Надра» виплатять майже 4 млрд гривень

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб оцінює обсяг виплат вкладникамнеплатоспроможного банку «Надра» у 3,829 млрд грн, що становить 71,8% коштів фізичних осіб у банку на дату введення тимчасової адміністрації, 6 лютого 2015 року, повідомляється на сайті фонду.

Згідно з опублікованою Фондом звітністю банку на дату введення тимчасової адміністрації, 6 лютого, збиток банку становив 5,110 млрд грн, власний капітал вказано у звіті з від'ємним значенням 2,119 млрд грн, обсяг коштів на коррахунку в НБУ становив 3,387 млн грн.

Також повідомляється, що Фонд шукає потенційних інвесторів для виведення банку з ринку, яке може бути проведене шляхом відчуження всіх або частини активів і зобов'язань банку на користь приймаючого банку, створення та продажу інвесторові перехідного банку з передачею йому активів і зобов'язань банку, продажу банку в цілому. Фонд приймає заявки на участь у конкурсі до 23 лютого включно. Участь у купівлі активів та передачі зобов'язань банку можуть брати тільки банки.

Читайте такожВ Україні зібралися ліквідувати ще один банкЯк повідомляв УНІАН, Фонд гарантування запровадив тимчасову адміністрацію в банк «Надра» 6 лютого на підставі рішення Національного банку України про визнання банку неплатоспроможним.

НБУ пояснив рішення про визнання банку «Надра» неплатоспроможним наслідком його нежиттєздатності ще з часу введення тимчасової адміністрації у 2009 році й тим, що зусилля нового менеджменту в умовах фінансово-економічної кризи виявилися недостатніми для його порятунку.

Банк «Надра» працює на ринку України з 1993 року та входить у групу найбільших за обсягом активів. Основним власником банку є структура Group DF Дмитра Фірташа, компанія Centragas Holding AG (89,9659% акцій банку, Австрія).

У 2014 році банк отримав 1,041 млрд грн збитку, тоді як 2013 рік банк закінчив із прибутком у 2,374 млн грн.