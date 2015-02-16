Економіка Японії вийшла з рецесії, але ситуація залишається нестабільною

Економіка Японії вийшла з рецесії в останньому кварталі 2014 року, але зростання виявилося слабкішим, ніж очікувалося, так як витрати домогосподарств і корпорацій не виправдали прогнозів, передає Reuters.

Читайте такожДержборг Японії за рік зріс на $100 млрдВВП Японії виріс на 2,2 відсотка в річному обчисленні в жовтні-грудні минулого року, тоді як аналітики очікували підвищення на 3,7 відсотка. Це вказує на те, що вплив підвищення податку з продажів у минулому році все ще зберігається.

У квартальному обчисленні японська економіка зросла на 0,6 відсотка після двох кварталів скорочення.

Міністр економіки Акіра Амарі сказав репортерам після публікації даних, що економіка на шляху до відновлення, а довіра споживачів поліпшується.

Але аналітики вказують на слабкий ріст споживання і капітальних витрат як на тривожні сигнали для прогнозу. Ситуація залишається нестійкою.

Читайте такожЯпонія прийняла рекордний військовий бюджетПриватне споживання, що становить близько 60 відсотків економіки, збільшилося на 0,3 відсотка в четвертому кварталі, тоді як аналітики прогнозували підвищення на 0,7 відсотка.

Капітальні витрати зросли лише на 0,1 відсотка після двох кварталів зниження. Це говорить про те, що активна емісія грошей Банком Японії ще не підштовхнула компанії до збільшення інвестицій.

Зовнішній попит підвищився на 0,2 відсотка завдяки стабільному зростанню відвантажень у США і Китай, два найбільших експортних напрямки Японії.