Фонд гарантування поки не знайшов інвесторів для неплатоспроможного «Імексбанку»

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб ухвалив рішення продовжити термін пошуку інвесторів для виведення з ринку неплатоспроможного «Імексбанку» до 23 лютого 2015 року, повідомляється на сайті фонду.

За інформацією фонду, термін пошуку продовжується для розширення кола потенційних інвесторів. Фонд нагадав, що виведення неплатоспроможного «Імексбанку» з ринку можливе шляхом відчуження всіх або частини активів і зобов'язань банку на користь приймаючого банку, створення і продажу інвесторові перехідного банку з передачею йому активів і зобов'язань банку, продажу банку в цілому. В купівлі активів і передачі зобов'язань банку можуть брати участь лише банки.

Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування ввів тимчасову адміністрацію в «Імексбанк» 27 січня на підставі рішення Національного банку України про визнання банку неплатоспроможним.

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У 2014 році Національний банк видав «Імексбанку» кредити на 795 млн. грн, зокрема останній кредит було видано незадовго до введення тимчасової адміністрації, в грудні минулого року.

Довідка УНІАН. «Імексбанк» (Одеса) працює на ринку України з 1994 року і входить до групи великих банків. У липні 2014 року основний акціонер банку, народний депутат і член парламентського комітету з фінансів і банківської діяльності Леонід Климов, знизив свою участь у статутному капіталі банку до 36,7917% з 41,0608%.