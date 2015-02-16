Експерт-прогноз курсу валют на поточному тижні

На поточному тижні ситуація на Донбасі буде чинником, здатним дестабілізувати валютний ринок. У разі «гучних» рішень на банківському ринку також можливі локальні зміни, проте вони будуть незначними, прогнозують аналітики FOREX CLUB в Україні.

На їхню думку, курс безготівкового долара в цей період може скласти 24-26,5 грн, з вірогідним зміцненням у разі підтвердження деескалації конфлікту на Донбасі. Курс продажу готівкового долара при цьому може скласти 23,5-25,5 грн.

Читайте такожВільний курс або вільне падіння Європейська валюта на поточному тижні збереже можливість зростання по відношенню до долара США на міжнародному ринку. Більш позитивна статистика Європи та слабкі дані США, опубліковані минулого тижня, в умовах обережного оптимізму з грецького питання і стабілізації кризи на Донбасі підвищує інтерес до євро. Існує висока ймовірність повернення євро до рівня 1,17, але, швидше за все, це відбудеться в березні в очікуванні засідань ЄЦБ і ФРС США, або на тлі їх рішень. Втім, головним стримуючим чинником відновлення євро залишається запуск програми стимулювання економіки ЄЦБ.

Середній курс продажу готівкового євро в умовах стабілізації пари євро/долар буде слідувати тенденції зміни готівкового долара. За оцінками аналітиків FOREX CLUB в Україні, діапазон коливання валюти може скласти 26,9-29,2 грн.

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