Кабмін обмежив зарплати чиновників вищого рангу

Кабінет міністрів України в рамках скорочення державних витрат і скорочення зарплат чиновників обмежив розмір заробітної плати чиновників вищого рангу розмірами посадових окладів.

Як йдеться в постанові уряду від 14 лютого 2015 року № 43 "Питання оплати праці членів Кабінету міністрів України, керівників центральних органів виконавчої влади та інших державних органів у 2015 році", розміщеній на веб-порталі Кабміну, таке рішення не стосуватиметься працівників підрозділів, які беруть участь у антитерористичній операції в Донецькій і Луганській областях.

«Встановити, що в 2015 році місячна зарплата членам Кабінету міністрів України, керівникам центральних органів виконавчої влади та інших державних органів (окрім органів, підрозділи яких беруть участь у антитерористичній операції) нараховується у розмірі посадового окладу», - йдеться в постанові.

Читайте такожМінімальні зарплати та пенсії українців зростуть на 13% із 1 грудня 2015 рокуЯк повідомляв УНІАН, згідно з чинним податковим і бюджетним законодавством, в Україні запроваджено режим обмежень зарплати для держслужбовців у розмірі 7 мінімальних зарплат, а у разі скорочення чисельності чиновників без зміни фонду оплати праці – до 10 мінімальних зарплат. Розмір мінімальної зарплати, згідно із законом про держбюджет на 2015 рік, становить 1218 грн.

Крім того, згідно з планами уряду, в 2015 році кількість чиновників буде скорочено на 20%. Йдеться про скорочення близько 50 тисяч осіб. При цьому, як наголошував прем'єр-міністр Арсеній Яценюк, ідея в тому, щоб скоротити кількість, але не знизити якість державної служби.