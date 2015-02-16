ЦБ Росії очікує зниження прибутку банківської системи країни ще вдвічі

ЦБ Росії очікує зниження прибутку банківської системи країни в 2015 році приблизно вдвічі, до 300-400 мільярдів рублів, передає РІА "Новости" з посиланням на заяву першого заступника голови ЦБ Олексія Сімановського.

Читайте такожПрострочка росіян за кредитами зросла до рекорду за 2 роки"Я виходжу з того, що за підсумками року і за розвитком ситуації в банках, і в сфері банківській, буде прибуток... Я не думаю, що це буде великий прибуток... Це буде 300-400 мільярдів, це - менше приблизно в два рази, ніж в 2014 році", - сказав Сімановський.

Читайте такожУ Росії збитки банків за валютними боргами досягли історичного максимумуВ 2014 році російські банки отримали чистий прибуток у розмірі 589 мільярдів рублів, що на 40,7% менше, ніж за 2013 рік.