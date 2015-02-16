Гривня на міжбанку впала до 26,80 за долар і 30,60 за євро
12:46, 16 лютого 2015Фінанси
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Торги на міжбанківському ринку сьогодні активізувалися.
REUTERS
У понеділок, 16 лютого, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку знизилися до 26,30/26,80 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.
За словами співрозмовника агентства, торги активізувалися.
Котирування гривні щодо євро знаходилися на рівні 30,00/30,60 грн/євро, щодо російського рубля - 0,4190/0,4280 грн/рубль.
Читайте такожКошти МВФ дозволять Україні уникнути дефолту - ЯценюкПри цьому, за даними Нацбанку, станом на 12:00 не було зареєстровано ні однієї угоди.
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