Гривня на міжбанку впала до 26,80 за долар і 30,60 за євро

У понеділок, 16 лютого, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку знизилися до 26,30/26,80 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

За словами співрозмовника агентства, торги активізувалися.

Котирування гривні щодо євро знаходилися на рівні 30,00/30,60 грн/євро, щодо російського рубля - 0,4190/0,4280 грн/рубль.

Читайте такожКошти МВФ дозволять Україні уникнути дефолту - ЯценюкПри цьому, за даними Нацбанку, станом на 12:00 не було зареєстровано ні однієї угоди.