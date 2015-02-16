Експорт з України у січні перевищив імпорт на 100 мільйонів гривень

Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами за підсумками січня 2015 року становить 100 млн. грн, повідомляється на сайті Державної фіскальної служби України.

За даними Фіскальної служби, в січні Україна імпортувала товарів на 2,9 млрд дол., експортувала на 3 млрд дол. Частка експорту до країн Європейського Союзу становить 36%, а імпорту - 38%, до країн СНД 16% і 26% відповідно.

За зазначений період Україна здійснювала зовнішньоторговельні операції товарами з партнерами з 173 країн світу.

Читайте такожТретина експорту української сільгосппродукції за минулий рік була спрямована до ЄСЯк повідомляв УНІАН, за даними Держстату, позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами в Україні за підсумками січня-листопада 2014 року становить 293,2 млн дол., тоді як за аналогічний період 2013 року баланс зовнішньої торгівлі товарами було зведено з дефіцитом у 12,378 млрд дол.