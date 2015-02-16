Офіційний курс упав нижче 26 гривень за долар

Національний банк України сьогодні, 16 лютого, з 14:00 установив офіційний курс гривні до долара на рівні 26,0499 грн/дол., що на 13 копійок нижче за історичний мінімум на рівні 25,9185 грн/дол., встановленого 13 лютого, повідомляється на сайті регулятора.

Таким чином, з початку цього року гривня за офіційним курсом подешевшала щодо долара в 1,6 раза, або на 10,28 грн.

Середньозважений курс гривні на міжбанківському валютному ринку на 13:30 становив 25,9636 грн/дол., котирування на міжбанківському валютному ринку на цю годину становлять 26,20/26,60 грн/дол.

Як повідомляв УНІАН, у 2014 році НБУ перейшов до гнучкого курсоутворення на валютному ринку, і в результаті гривня протягом року знецінилася щодо долара США за офіційним курсом у 2 рази.

Наприкінці минулого року регулятор запровадив практику щоденних індикативних аукціонів для пошуку рівноважного курсу, проте з 5 лютого цього року припинив проведення аукціонів внаслідок втрати ефективності і активізації чорного ринку.

Читайте такожУ Яценюка оцінюють середньорічний валютний курс уже в 21 гривню за доларПісля скасування аукціонів гривня за офіційним курсом подешевшала щодо долара більш ніж в 1,5 раза за кілька днів.

Кабінет міністрів 12 лютого затвердив меморандум про співробітництво з ключовим кредитором – Міжнародним валютним фондом строком на 4 роки і з використанням механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility) з обсягом фінансування 17,5 млрд дол. Нова програма замінить діючу програму «стенд-бай», остаточне рішення Ради директорів МВФ за новою програмою очікується протягом чотирьох наступних тижнів.

Валютний ринок на позитивні новини про нову програму з МВФ поки що не відреагував. За оцінками експертів, для стабілізації курсу гривні крім відновлення фінансування МВФ та інших донорів, необхідне зниження напруженості на сході України.