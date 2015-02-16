Яресько вважає курс завищеним і очікує зміцнення гривні

14:31, 16 лютого 2015
Фінанси
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Національний банк України сьогодні, 16 лютого, з 14:00 встановив курс гривні до долара на рівні 26,0499 грн/дол.

REUTERS

Курс, який встановився на міжбанківському валютному ринку, є завищеним, і в міру надходження в Україну міжнародної фінансової допомоги гривня зміцнюватиметься, заявила в ефірі телеканалу Bloomberg міністр фінансів України Наталія Яресько.

«Валютний курс на сьогодні завищений. І ринковий шок, ми сподіваємося, закінчиться на тлі повідомлень про досягнення угоди з МВФ і надходження фінансової допомоги Україні, - сказала Яресько. - Я сподіваюся, середньорічний курс буде нижчим, ніж той, який ми спостерігаємо сьогодні».

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України сьогодні, 16 лютого, з 14:00 встановив курс гривні до долара на рівні 26,0499 грн/дол., що на 13 копійок нижче історичного мінімуму на рівні 25,9185 грн/дол., встановленого 13 лютого. Таким чином, з початку цього року гривня за офіційним курсом подешевшала щодо долара в 1,6 разу, або на 10,28 грн.

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Середньозважений курс гривні на міжбанківському валютному ринку станом на 13:30 становив 25,9636 грн/дол., котирування на міжбанківському валютному ринку на цю годину становлять 26,20/26,60 грн/дол. Водночас, згідно з оцінками уряду, закладеними у проект закону про внесення змін до бюджету на 2015 рік, курс національної валюти становитиме в середньому за рік 21 грн за долар.

Кабінет міністрів 12 лютого затвердив меморандум про співпрацю з ключовим кредитором - Міжнародним валютним фондом терміном на 4 роки і з використанням механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility) з обсягом фінансування 17,5 млрд дол. Нова програма замінить діючу програму «стенд-бай», остаточне рішення Ради директорів МВФ за новою програмою очікується упродовж чотирьох наступних тижнів.

Валютний ринок на позитивні новини про нову програму з МВФ поки що не відреагував. За оцінками експертів, для стабілізації курсу гривні, крім відновлення фінансування МВФ та інших донорів, необхідне зниження напруженості на сході України.

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