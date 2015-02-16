Українські банки за день отримали рефінансування ще на 1,7 млрд гривень

Національний банк України 13 лютого надав банкам рефінансування на 1,713 млрд грн, продав депозитні сертифікати на 8,759 млрд грн, повідомляється на сайті регулятора.

Згідно з повідомленням, Нацбанк надав рефінансування 9 банкам на 1,713 млрд грн під 23% річних на 1 день.

Регулятор також продав депозитні сертифікати на 8,389 млрд грн 19 банкам на один день під 14% річних, на 270 млн грн 5 банкам на 7 днів під 17% річних, на 100 млн грн 1 банку на 28 днів під 18% річних.

Читайте такожНацбанк слідом за обліковою підвищив ставки регулювання ліквідностіОбсяг міжбанківського кредитного ринку становив 8,833 млрд грн, середньозважена процентна ставка становила 19,9%, зокрема за кредитами овернайт - 19,4% річних.

Як повідомляв УНІАН, Нацбанк 12 лютого надав банкам рефінансування на 1,436 млрд грн, продав депозитні сертифікати на 10,644 млрд грн. Обсяг міжбанківського кредитного ринку становив 7,640 млрд грн, середньозважена процентна ставка становила 20,4%, зокрема за кредитами овернайт - 19,1% річних.