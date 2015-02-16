Україна в березні почне переговори про можливу реструктуризацію боргу

Україна почне переговори про можливу реструктуризацію зовнішніх боргів з держателями суверенних бондів орієнтовно на початку березня – після підписання угоди про співпрацю з ключовим кредитором країни – Міжнародним валютним фондом, заявила в ефірі телеканалу Bloomberg міністр фінансів України Наталія Яресько.

При цьому вона зазначила, що Україна під час переговорів сповідуватиме єдиний і «справедливий» підхід до всіх своїх кредиторів.

«Україна почне переговори з держателями суверенних боргових паперів одразу ж, щойно ми підпишемо угоду з МВФ, - сказала міністр. - Вважаю, що ми почнемо відповідні консультації вже на початку березня».

При цьому вона зазначила, що поки що рано казати про деталі процесу. «Але ми говоритимемо з усіма кредиторами на рівних умовах», - наголосила Яресько.

Читайте такожFitch знизило довгостроковий рейтинг України у валютіЗа її словами, переговорну позицію України укріплює наявність домовленості з МВФ і з міжнародними партнерами. «Вважаю, що консультації (з питань зовнішньої заборгованості - УНІАН) почнуться невдовзі. І серйозну підтримку нам надає той факт, що ми маємо домовленості з МВФ та нашими партнерами про фінансову допомогу», - відзначила міністр, додавши, що перший транш за новою програмою МВФ може надійти до України також у березні.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці січня уряд заявив про намір провести переговори з ключовими держателями євробондів про реструктуризацію боргів, найнявши як консультанта переговорів консалтингову компанію Lazard. Точна сума заборгованості, яка підлягає реструктуризації, не обумовлювалась, однак за інформацією з різних джерел йдеться про реструктуризацію бондів на суму від 15 до 22 млрд дол. При цьому дані суми не включали євробонди на 3 млрд дол., придбані Росією в грудні 2013 року з терміном погашення в грудні 2015 року.

Загальний обсяг держборгу України становить близько 70 млрд дол.

У середині січня уряд України звернувся до Ради директорів МВФ з проханням розглянути можливість затвердження нової програми співпраці з використанням механізму розширеного фінансування Extended Fund Facility (EFF), що передбачає виділення значного обсягу коштів на період до 4 років. 12 лютого Кабмін і місія МВФ затвердили меморандум за новою програмою співпраці, обсяг фінансування якої може становити 17,5 млрд дол.