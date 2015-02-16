Торговий баланс України за рік вийшов у плюс $3,9 млрд

Профіцит зовнішньоторговельного балансу України за підсумками 2014 року становив 3,884 млрд дол., тоді як за 2013 рік баланс зовнішньої торгівлі був зведений з дефіцитом в 8,514 млрд дол., повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

За інформацією Держстату, дані наводяться без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і міста Севастополь.

У 2014 році зафіксований дефіцит зовнішньої торгівлі товарами в 468,3 млн дол. проти дефіциту за аналогічний період минулого року в 13,527 млрд дол.

Профіцит зовнішньої торгівлі послугами за підсумками цього періоду становив 5,597 млрд дол., що на 1,113 млрд дол., або на 16,6%, менше від профіциту за підсумками аналогічного періоду минулого року в 6,710 млрд дол.

За звітний період імпорт товарів і послуг до України, без урахування послуг з переробки давальницької сировини, знизився на 23,340 млрд дол., або на 38,9%, - до 60,007 млрд дол., експорт товарів і послуг з України знизився на 10,942 млрд дол., або на 17,13%, - до 63,891 млрд дол.

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Як повідомляв УНІАН, дефіцит зовнішньоторговельного балансу України в 2013 році становив 8,476 млрд дол., що на 5,67%, або на 509,5 млн дол., менше від дефіциту за підсумками 2012 року в 8,985 млрд дол.

Востаннє позитивне сальдо зовнішньої торгівлі в Україні у розмірі 1,3 млрд дол. було зафіксоване за підсумками 2005 року, після чого річний зовнішньоторговельний баланс залишався дефіцитним.