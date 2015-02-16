Торговий баланс України за рік вийшов у плюс $3,9 млрд
Дані наводяться без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополь
Профіцит зовнішньоторговельного балансу України за підсумками 2014 року становив 3,884 млрд дол., тоді як за 2013 рік баланс зовнішньої торгівлі був зведений з дефіцитом в 8,514 млрд дол., повідомляється на сайті Державної служби статистики України.
За інформацією Держстату, дані наводяться без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і міста Севастополь.
У 2014 році зафіксований дефіцит зовнішньої торгівлі товарами в 468,3 млн дол. проти дефіциту за аналогічний період минулого року в 13,527 млрд дол.
Профіцит зовнішньої торгівлі послугами за підсумками цього періоду становив 5,597 млрд дол., що на 1,113 млрд дол., або на 16,6%, менше від профіциту за підсумками аналогічного періоду минулого року в 6,710 млрд дол.
За звітний період імпорт товарів і послуг до України, без урахування послуг з переробки давальницької сировини, знизився на 23,340 млрд дол., або на 38,9%, - до 60,007 млрд дол., експорт товарів і послуг з України знизився на 10,942 млрд дол., або на 17,13%, - до 63,891 млрд дол.
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Як повідомляв УНІАН, дефіцит зовнішньоторговельного балансу України в 2013 році становив 8,476 млрд дол., що на 5,67%, або на 509,5 млн дол., менше від дефіциту за підсумками 2012 року в 8,985 млрд дол.
Востаннє позитивне сальдо зовнішньої торгівлі в Україні у розмірі 1,3 млрд дол. було зафіксоване за підсумками 2005 року, після чого річний зовнішньоторговельний баланс залишався дефіцитним.