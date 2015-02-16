Уряд сьогодні подасть до парламенту проект змін до держбюджету

Кабінет міністрів України сьогодні подасть на розгляд Верховної Ради проект змін до державного бюджету на 2015 рік і чекає його затвердження наступного тижня, заявила міністр фінансів Наталія Яресько на брифінгу.

Як передає кореспондент УНІАН, міністр відзначила, що для схвалення попередніх домовленостей з Міжнародним валютним фондом на його Раді директорів і одержання доступу до фінансування українському уряду необхідно зробити кілька кроків.

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«Один із таких кроків – зміни до держбюджету, які сьогодні будуть подані до Верховної Ради», - сказала Яресько. За її словами, затвердження відповідного проекту парламентом очікується наступного тижня, з 23 лютого.