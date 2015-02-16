Уряд сьогодні подасть до парламенту проект змін до держбюджету
Затвердження відповідного проекту парламентом очікується наступного тижня
Кабінет міністрів України сьогодні подасть на розгляд Верховної Ради проект змін до державного бюджету на 2015 рік і чекає його затвердження наступного тижня, заявила міністр фінансів Наталія Яресько на брифінгу.
Як передає кореспондент УНІАН, міністр відзначила, що для схвалення попередніх домовленостей з Міжнародним валютним фондом на його Раді директорів і одержання доступу до фінансування українському уряду необхідно зробити кілька кроків.
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«Один із таких кроків – зміни до держбюджету, які сьогодні будуть подані до Верховної Ради», - сказала Яресько. За її словами, затвердження відповідного проекту парламентом очікується наступного тижня, з 23 лютого.