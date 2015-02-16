Зміни до держбюджету базуються на прогнозі падіння ВВП на 5,5%

Узгоджені з Міжнародним валютним фондомзміни до державного бюджету на 2015 рік засновані на прогнозі падіння ВВП України на 5,5% і досягнення номінального ВВП на рівні 1,850 трлн грн, повідомила міністр фінансів Наталія Яресько на брифінгу.

«Мінус 5,5%», - сказала Яресько, відповідаючи на питання про прогнозний показник зростання ВВП на 2015 рік, закладений в узгоджених з МВФ поправках до держбюджету.

Згідно з матеріалами брифінгу, показник номінального ВВП на кінець року становить 1,850 трлн грн.

Як повідомляв УНІАН, падіння ВВП України в третьому кварталі 2014 року порівняно з аналогічним періодом попереднього року становить 5,3%, у другому кварталі - 4,6%, у першому кварталі - 1,2%.

Український уряд прогнозував падіння ВВП України за підсумками 2014 року в цілому на 7%, Національний банк – на 7,5%.

Згідно з останніми прогнозами найбільших міжнародних кредиторів України, падіння ВВП країни в 2014 році становить 8,2% за оцінками Світового банку, 7,5% - за оцінками Європейського банку реконструкції та розвитку, 6,5% - за оцінками Міжнародного валютного фонду.

У 2013 році зростання ВВП України було нульовим, номінальний ВВП за підсумками року становив 1,455 трлн грн.

У 2012 році зростання реального ВВП становило 0,2%, номінальний ВВП - 1,409 трлн грн.