НБУ пом'якшив правила надання банкам кредитів

Національний банк України з 16 лютого пом'якшив правила надання банкам кредитів овернайт для підтримки ліквідності, йдеться в постанові регулятора, текст якої має УНІАН.

Згідно з постановою НБУ від 12 лютого №104 «Про деякі питання регулювання грошово-кредитного ринку», з 16 лютого банки зможуть отримувати бланкові (не забезпечені заставою) кредити в обсязі до 25% від норми обов'язкового резервування, а під заставу облігацій внутрішньої державної позики та грошових коштів - до 100% від норми обов'язкового резервування.

Нацбанк пояснює своє рішення необхідністю сприяти своєчасному виконанню банками своїх зобов'язань перед вкладниками та іншими кредиторами з урахуванням стану грошово-кредитного ринку і прогнозів його розвитку.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк з 6 лютого підвищив облікову ставку до 19,5% з 14% у зв'язку із збільшенням споживчої інфляції до 24,9% за результатами 2014 року. Слідом за обліковою НБУ підвищив ставки за своїми активними і пасивними операціями для регулювання ліквідності ринку з метою зниження девальваційного тиску на валютний ринок.

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