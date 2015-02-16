Україна цього року може отримати від МВФ $10,8 млрд

Обсяг фінансування України від Міжнародного валютного фонду в рамках нової програми в 2015 році може становити до 10,8 млрд дол., заявила міністр фінансів України Наталія Яресько на брифінгу.

Міністр повідомила, що сума першого траншу з МВФ поки не узгоджена, але позиція уряду - переконати кредиторів надати максимально можливу суму кредиту за новою програмою у перший рік роботи за нею.

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«За статистикою МВФ, з досвіду інших програм, ця сума може становити до 60% всієї суми, тобто 60% від 17,5 млрд - це приблизно 10,8 млрд», - сказала Яресько, уточнивши, що мова йде не про перший транш, а про суму фінансування цього року.

Як повідомляв УНІАН, 12 лютого Кабінет міністрів затвердив меморандум про співробітництво з ключовим кредитором – Міжнародним валютним фондом строком на 4 роки і з використанням механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility) з обсягом фінансування 17,5 млрд дол.

Нова програма замінить діючу програму «стенд-бай», остаточне рішення Ради директорів МВФ за новою програмою очікується протягом чотирьох наступних тижнів.

Програма передбачає зміни у фіскальній політиці для стабілізації системи держфінансів, соціальну підтримку населення в період підвищення тарифів на газ і опалення, досягнення бездефіцитного становища НАК «Нафтогаз України» до 2017 року за допомогою комплексу заходів, включаючи поступове підвищення тарифів на газ, та інші заходи для стабілізації макроекономічної ситуації в країні і підвищення інвестиційної привабливості.

Зараз Україна і МВФ реалізують дворічну програму stand-by обсягом 17 млрд дол., підписану в квітні 2014 року. Всього у 2014 році Україна одержала від МВФ два кредитні транші обсягом 4,6 млрд дол.

У цілому, торік Україна з різних джерел одержала 9 млрд дол., виплативши при цьому 14 млрд дол. боргових зобов'язань.

У 2015 році обсяг боргових платежів становитиме близько 11 млрд дол.