Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами за рік скоротився в 29 разів

Від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами України за підсумками 2014 року скоротилося у 29 разів і становило 468,3 млн дол., тоді як у 2013 році баланс зовнішньої торгівлі товарами був зведений з дефіцитом у 13,5 млрд дол., повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

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За інформацією Держстату, дані наводяться без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м.Севастополь.

У 2014 році порівняно з минулим роком експорт товарів з України знизився на 15,5% - до 53,913 млрд дол., імпорт - на 39%, до 54,381 млрд дол.

Коефіцієнт покриття експортом імпорту в 2014 році становив 0,99 (у 2013 році - 0,82).

Згідно з повідомленням, зовнішньоторговельні операції проводилися з партнерами з 217 країн світу.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становить 17 млрд. дол., або 31,5% від загального обсягу експорту, і збільшився порівняно з 2013 роком на 431,2 млн. дол., що становить 2,6% (у 2013 – 16,5 млрд дол., або 26,6% від загального обсягу експорту). Зокрема, зріс обсяг поставок жирів і масла тваринного або рослинного походження на 58,4%, деревини і виробів з деревини - на 21,8%, електричних машин - на 10,6%, механічних машин - на 5,5%, зернових культур - на 5%.

Серед найбільших країн-партнерів експорт товарів збільшився до Італії - на 5,7%, Єгипту - на 5,3%, Польщі - на 3,9% і Німеччини - на 2,5%. Одночасно експорт скоротився до Росії на 33,7%, Білорусі - на 16,7%, Індії - на 7,1% і Туреччини - на 5,1%.

Імпорт товарів з країн Європейського Союзу становить 21 млрд дол., або 38,7% від загального обсягу, і зменшився порівняно з 2013 роком на 5,7 млрд дол., що складає 21,3% (за 2013 рік обсяг імпорту становив 26,8 млрд дол. або 35,3% від загального обсягу).

Порівняно з 2013 імпорт товарів збільшився лише з Білорусі на 10,7% і Угорщини на 4,6%. З інших найбільших країн-партнерів імпорт зменшився: з Росії - на 45,1%, США - на 29,9%, Китаю на 27,4%, Італії - на 26,9%, Польщі - на 24,3% і Німеччини - на 19,5%.