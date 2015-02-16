Кабмін заклав у бюджет курс 21,7 гривні за долар

Розроблені урядом України зміни до державного бюджету за підсумками переговорів з Міжнародним валютним фондом передбачають курс гривні в 2015 році на рівні 21,7 грн/дол.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила міністр фінансів України Наталія Яресько на брифінгу.

«Курс гривні заклали в середньому на рік 21,7», - сказала Яресько, відповідаючи на запитання про курс гривні, який закладено до відкоригованого держбюджету на 2015 рік.

Нагадаємо, до держбюджету України на 2015 рік закладений курс 17 грн за долар.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України сьогодні, 16 лютого, з 14:00 встановив курс гривні до долара на рівні 26,0499 грн/дол., що на 13 копійок нижче історичного мінімуму на рівні 25,9185 грн/дол., встановленого 13 лютого. Таким чином, з початку цього року гривня за офіційним курсом подешевшала щодо долара в 1,6 разу, або на 10,28 грн.

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Середньозважений курс гривні на міжбанківському валютному ринку станом на 13:30 становив 25,9636 грн/дол., котирування на міжбанківському валютному ринку на цю годину становлять 26,20/26,60 грн/дол. Водночас, згідно з оцінками уряду, закладеними у проект закону про внесення змін до бюджету на 2015 рік, курс національної валюти становитиме в середньому за рік 21 грн за долар.

Кабінет міністрів 12 лютого затвердив меморандум про співпрацю з ключовим кредитором - Міжнародним валютним фондом терміном на 4 роки і з використанням механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility) з обсягом фінансування 17,5 млрд дол. Нова програма замінить діючу програму «стенд-бай», остаточне рішення Ради директорів МВФ за новою програмою очікується упродовж чотирьох наступних тижнів.

Валютний ринок на позитивні новини про нову програму з МВФ поки що не відреагував. За оцінками експертів, для стабілізації курсу гривні, крім відновлення фінансування МВФ та інших донорів, необхідне зниження напруженості на сході України.