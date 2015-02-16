Роздрібна торгівля в січні впала на 22,6%

Обіг роздрібної торгівлі в Україні в січні 2015 року знизився на 22,6% порівняно з аналогічним періодом 2014 року (у порівняльних цінах) - до 65,734 млрд грн, повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

Згідно з повідомленням, найбільше знизився обіг роздрібної торгівлі в Луганській і Донецькій областях - на 90% і 67,3%, до 343,7 млн грн і 2,798 млрд грн відповідно. Найменше скорочення роздрібного товарообігу в січні спостерігалося в Одеській (на 6,3%, до 4,866 млрд грн), Чернівецькій (на 8,1%, до 1,116 млрд грн) і Київській (на 8,4%, до 3,13 млрд грн ) областях. Роздрібний товарообіг у Києві минулого місяця знизився на 18% - до 9,387 млрд грн.

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Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, обіг роздрібної торгівлі в Україні в 2014 році знизився на 8,6% порівняно з 2013 роком (у порівняльних цінах) - до 903,535 млрд грн.