Гривня закрила міжбанк на позначці 26,60 за долар

У понеділок, 16 лютого, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів досягли рівня 26,00/26,60 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

За словами співрозмовника агентства, операції проходять в невеликих обсягах, ринок негативно сприйняв падіння офіційного курсу до чергового мінімуму.

Котирування гривні щодо євро встановилися на рівні 30,20/30,26 грн/євро, щодо російського рубля - 0,4160/0,4260 грн/рубль.

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За даними Національного банку України, середньозважений курс гривні станом на 17:00 становив 26,2451 грн/дол., до цього часу було укладено 86 угод, обсяг торгів становив 91,16 млн дол.