Нацбанк надасть банку Жеваго кредит на 700 млн гривень

Національний банк України надасть банку "Фінанси і кредит" стабілізаційний кредит на суму 700 млн. грн строком на два роки, повідомляється на сайті регулятора.

Згідно з повідомленням, відповідне рішення прийняло правління Нацбанку 12 лютого.

Стабілізаційний кредит надано банку для забезпечення своєчасного виконання ним своїх зобов'язань перед вкладниками-фізичними особами.

У повідомленні наголошується, що при ухваленні цього рішення регулятор виходив з того, що в банку «Фінанси і кредит» зосереджено 4% від обсягу вкладів фізичних осіб за банківською системою і 2% активів банківської системи, а сам банк належить до 1-ї групи банків України.

При цьому самі акціонери банку також вживають заходів, спрямованих на підтримку банку і його капіталізацію. Зокрема, за 2014 акціонери збільшили статутний капітал банку на суму 500 млн. грн і оголосили про випуск акцій для збільшення статутного капіталу банку ще на 700 млн. грн (вже здійснені внески на суму 601 млн. грн).

«Банк своєчасно виконує програму капіталізації. Також акціонерами банку задекларовані наміри щодо подальшої докапіталізації АТ "Банк" Фінанси і кредит" шляхом додаткового збільшення статутного капіталу», - наголошується в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, поданий в Нацбанк в 2014 році план докапіталізації банку «Фінанси і кредит» передбачає внесення до його статутного капіталу 2,5 млрд грн.

Довідка УНІАН. Банк «Фінанси і кредит» (Київ) працює на ринку України з 1990 року і входить до групи найбільших банків України.

Основними акціонерами банку на 1 січня 2014 року були компанії «Асканія» (46,50%) і F&C Realty (49,97%), підконтрольні Костянтину Жеваго.