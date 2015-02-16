Додаткові мита на імпорт почнуть діяти найближчим часом - Яресько

Кабінет міністрів України має намір найближчим часом ввести в дію ухвалене наприкінці грудня 2014 року рішення про підвищення мит на імпорт на 5-10%, за винятком товарів так званого критичного імпорту, перелік яких буде визначено в найкоротші терміни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила під час брифінгу в Києві міністр фінансів України Наталія Яресько.

«Сьогодні ухвалили це рішення (про введення імпортних мит). Щойно будуть готові деякі списки критичного імпорту, медичного й енергетичного, то воно (рішення - УНІАН) буде введено в дію», - сказала міністр.

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Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 28 грудня 2014 року ухвалила закон про заходи зі стабілізації платіжного балансу (№1562), який передбачає тимчасове, терміном на 12 місяців,введення додаткових імпортних мит на 100 товарних груп (за ставкою 5-10%), що дасть змогу збільшити доходи бюджету на 17,6 млрд грн. Під час обговорення цього законопроекту, внесеного урядом, прем'єр-міністр Арсеній Яценюк відзначив, що імпортний збір вводитиметься тільки після відповідних консультацій з представниками Європейського Союзу і Міжнародного валютного фонду.