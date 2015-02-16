Виплати України за держборгом у січні-квітні становитимуть $6 млрд - експерт

Україні в січні-квітні 2015 року потрібно буде виплатити за державним боргом 6 млрд дол., повідомив у ході прес-конференції виконавчий директор Фонду Блейзера в Україні Олег Устенко.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, виплати за держборгом у січні-лютому становлять 1,5 млрд дол., і в квітні також 1,5 млрд дол. Крім того, в березні-квітні Росія зможе вимагати виплати 3 млрд дол. за євробондами 2013 року, оскільки Україна порушила умову щодо неперевищення рівня державного боргу України в 60% ВВП. При цьому експерт нагадав, що золотовалютні резерви НБУ на початок лютого становили всього 6,4 млрд дол.

«Україні необхідно до квітня отримати гроші МВФ, щоб не обнулити резерви», - зазначив експерт.

При цьому, за словами Устенка, фінансові ринки негативно сприйняли інформацію про обсяги фінансування України МВФ, про що свідчить зниження рейтингу України агентством Fitch.

«Великим позитивом є те, що програму все-таки було відкрито. Негативний момент - це те, що вона досить жорстка і сума ледве перекриває фінансові потреби України», - сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, наприкінці січня уряд заявив про намір провести переговори з ключовими власниками євробондів про реструктуризацію боргів, найнявши консультантом переговорів консалтингову компанію Lazard. Точна сума заборгованості, що підлягає реструктуризації, не обумовлювалася, проте за інформацією з різних джерел йдеться про реструктуризацію бондів на суму від 15 до 22 млрд дол. При цьому ці суми не включали євробонди на 3 млрд дол., придбані Росією в грудні 2013 року з терміном погашення в грудні 2015 року.

Загальний обсяг держборгу України становить близько 70 млрд дол.

У середині січня уряд України звернувся до Ради директорів МВФ з проханням розглянути можливість затвердження нової програми співпраці з використанням механізму розширеного фінансування Extended Fund Facility (EFF), що передбачає виділення значного обсягу коштів на період до 4 років. 12 лютого Кабмін і місія МВФ затвердили меморандум за новою програмою співробітництва, обсяг фінансування якої може становити 17,5 млрд дол.