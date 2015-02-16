Кабмін передав депутатам зміни до держбюджету

Кабінет міністрів України передав на розгляд парламенту проект закону про внесення змін до державного бюджету на 2015 рік.

За інформацією веб-порталу Верховної Ради, документ зареєстровано сьогодні, 16 лютого.

Разом з тим, текст урядового законопроекту на сайті парламенту відсутній.

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Раніше прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк і міністр фінансів України Наталія Яресько відзначали, що уряд подасть зміни до бюджету не пізніше 16 лютого.

Кабмін 14 лютого схвалив на своєму засіданні законопроект про зміни до державного бюджету на 2015 рік, узгоджені з ключовим кредитором – Міжнародним валютним фондом. Прем’єр-міністр Арсеній Яценюк тоді заявив, що уряд подасть цей законопроект на реєстрацію в парламент 16 лютого, а розглядати його необхідно на позачерговому засіданні Верховної Ради орієнтовно 25 лютого. (УНІАН: згідно з календарним планом роботи ВР, наступний пленарний тиждень у народних депутатів 3-6 березня).

«В понеділок вранці (16 лютого - УНІАН) законопроект буде зареєстрований в стінах парламенту, - сказав Яценюк. - Також до даного закону буде додане законодавство, яке передбачає формування дохідної та видаткової частин державного бюджету. Це будуть зміни до низки законів: і до Податкового кодексу, і до законодавства про пенсійне забезпечення. Тому в понеділок ми просимо, щоб парламент взявся до активної роботи для того, щоб до кінця поточного місяця ми прийняли відповідне законодавство».

Яценюк відзначив, що планує проводити зустрічі з членами коаліції, головою парламенту. «Не виключаю, що нам треба буде зібрати позачергове засідання Верховної Ради і на ньому орієнтовно, якщо ми домовимося - це десь числа 25-го (лютого - УНІАН), прийняти весь пакет законів, який буде опрацьований депутатами, тому що є десять днів на опрацювання всіх законопроектів, і який в оперативному режимі дасть можливість Раді директорів МВФ уже формально затвердити рішення про нову чотирирічну програму співпраці між Україною та МВФ», - сказав глава уряду.