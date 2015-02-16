У 2014 році ПриватБанк заплатив 3,5 млрд гривень податків

У 2014 роцi ПриватБанк збільшив суму виплачених у бюджети всіх рівнів податків та обов’язкових платежів у 1,5 разу в порівнянні з аналогічним періодом минулого року (з 2,416 млрд грн до 3,489 млрд грн), що практично дорівнює річному бюджету такого міста-мільйонника, як Дніпропетровськ (3,467 млрд грн).

Минулого року найбільш депозитний банк України поповнив бюджет 630 млн грн податку на доходи за депозитами, Пенсійний фонд України отримав 156,6 млн грн збору від валютних операцій, а співробітники ПриватБанку перерахували на підтримку обороноздатності країни у вигляді військового збору понад 17,8 млн грн.

Як повідомили в банку, у 2014 році ПриватБанк перерахував до місцевих бюджетiв понад 403,73 млн грн податку на доходи фiзичних осiб. До державного бюджету направлено 324,63 млн грн податку на прибуток. Сумарні платежі банку та його співробітників у пенсійний та інші соціальні фонди за підсумками року становлять 944,8 млн грн.

У 2014 році ПриватБанк став найбільшим донором Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за всю історію його існування. З початку року ПриватБанк перерахував у Фонд гарантування вкладів понад 938,5 млн гривень.