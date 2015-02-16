У Яценюка хочуть збільшити стелю держборгу на 218 млрд гривень

Про це йдеться в урядовому законопроекті про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік», зареєстрованому на сайті парламенту сьогодні, 16 лютого (2147).

Згідно з документом, доходи держбюджету пропонується підвищити до 498,151 млрд грн, витрати – до 563,241 млрд грн, граничний обсяг дефіциту держбюджету – до 76,3 млрд грн, граничний обсяг держборгу – до 1,394 млрд гривень.

Також пропонується дозволити Міністерству фінансів здійснювати операції з держборгом за зовнішніми запозиченнями, обслуговування і погашення яких здійснюється за рахунок держбюджету, шляхом обміну (зміни умов діючих позик), випуску і продажу боргових зобов'язань держави з відповідним коректуванням граничного обсягу держборгу.

Одночасно операції держпідприємств або держбанків за кредитами (позиками) за місцевими зовнішніми запозиченнями шляхом їх обміну пропонується узгоджувати з Міністерством фінансів.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України передав на розгляд парламенту проект закону про внесення змін до державного бюджету на 2015 рік.

Раніше в уряді повідомили, що розроблені зміни до держбюджету засновані на прогнозі падіння ВВП у 2015 році на 5,5% при інфляції на рівні 26% і середньорічному курсі гривні на рівні 21,7 грн/дол.

Наприкінці грудня Верховна Рада прийняла державний бюджет на 2015 рік. Бюджет розрахований з прогнозу падіння економіки в 4,3% при інфляції 13%. Доходи бюджету встановлені в розмірі 475,240 млрд грн, видаткии - 527,194 грн і граничним обсягом дефіциту держбюджету в 63,670 млрд грн.

Граничний держборг встановлений у розмірі 68,3% ВВП, або 1,176 трлн грн.